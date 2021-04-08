883 финансовых организации в РК получили лицензии работу

С 1 января 2021 года в Казахстане действует лицензирование микрофинансовой деятельности. Регулирование рынка МФО было введено для снижения рисков в небанковском секторе, повышения его прозрачности и для защиты прав потребителей финансовых услуг. На 1 марта 2021 года в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка обратились 1 024 компании с заявлением о выдаче лицензии на проведение микрофинансовой деятельности, сообщает zakon.kz.

По данным на 1 апреля текущего года, 883 субъекта рынка микрофинансирования, в том числе 178 микрофинансовых организаций, 542 ломбарда и 163 кредитных товарищества получили лицензии Агентства на осуществление микрофинансовой деятельности. пресс-служба АРРФР

Реестр организаций, имеющих лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности размещен на официальном сайте Агентства.

В ноябре прошлого года мы утвердили Правила лицензирования микрофинансовой деятельности. Они предусматривают требования к автоматизации бухгалтерского учета, безупречной деловой репутации и квалификации руководящих работников, отсутствию неснятой или непогашенной судимости у участников МФО, подключению к информационной системе в сфере противодействия легализации доходов, стандарты безопасности помещений. Дополнительно для упрощения процесса лицензирования был определен перечень документов и сведений, подтверждающих соответствие установленным требованиям. С учетом сжатых сроков АРРФР совместно с Ассоциацией микрофинансовых организаций, Национальной лигой ломбардов Казахстана и Ассоциацией кредитных товариществ агропромышленного комплекса провели совместную работу по разъяснению всех этапов прохождения лицензирования участникам рынка микрокредитования. Рассмотрение заявлений проводилось с соблюдением установленных сроков, для лицензиатов была предоставлена возможность подачи документов как в электронной форме - через веб-портал "электронного правительства", так и в бумажной - через канцелярию. зампред Агентства Нурлан Абдрахманов

Для обеспечения устойчивости МФО, наличия финансовых, технических средств и персонала для соблюдения минимальных стандартов в ноябре 2019 года были установлены требования к размерам уставного и собственного капиталов МФО. Для действующих субъектов предусматривается поэтапное до 2023 года повышение минимальных значений капиталов для МФО с 30 млн тенге до 100 млн тенге, для кредитных товариществ – с 10 млн тенге до 50 млн тенге, для ломбардов – с 10 млн до 70 млн тенге. При этом, вновь создаваемые организации должны сформировать уставный и собственный капитал на уровне повышенных минимальных значений.

Введение лицензирования позволит обеспечить контроль за соблюдением субъектами микрофинансового рынка предельных значений годовой эффективной ставки вознаграждения, не допустить проведение ими незаконной деятельности и мошеннических операций, схем финансовых пирамид, тем самым, позволит вывести с рынка недобросовестные организации и защитить интересы потребителей. заместитель главы Агентства Нурлан Абдрахманов

В отношении действующих организаций микрофинансового рынка, не обратившихся в установленный срок в АРРФР за лицензией, либо которым было отказано в получении лицензии, будут приняты меры по принудительной реорганизации либо ликвидации в судебном порядке.