В Казахстане могут запретить свободную продажу газовых баллонов

8 апреля 2021, 22:42
Фото: Vyvoz.org

Сенаторы намерены ужесточить правила продажи газовых баллонов в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Парламентарии считают, что так можно избежать трагедий со взрывами, ставшими столь частыми в стране, передает КТК.

Продавцов обяжут требовать от покупателей договор с техобслуживающими компаниями. Если документа не будет, то клиенту откажут.

Установить обязанность газоснабжающей организации требовать от потребителя заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования и баллонов. Либо предоставления такого договора, заключенного со специализированной организацией, оказывающей такого рода услуги. Закрепить право газоснабжающей организации отказывать в продаже газового баллона для бытового использования при отсутствия такого договора. депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов


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