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Законодательство РК

В Казахстане планируют производить и утилизировать газовые баллоны

Газовые баллоны, газовый баллон, газ, газовая горелка , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 09:32 Фото: Zakon.kz
Министерство промышленности и строительства разработало План действий по организации производства и утилизации бытовых газовых баллонов на территории Республики Казахстан на 2025-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает создание на территории республики собственного производства и утилизации бытовых газовых баллонов.

В частности, планируется:

  1. Разработать и внедрить обязательную маркировку бытовых газовых баллонов с использованием современных цифровых технологий – до 31 января 2025 года.
  2. Организовать и наладить производство и утилизацию бытовых газовых баллонов на территории республики – январь-декабрь 2025 года.
  3. Обеспечить обновление парка бытовых газовых баллонов – декабрь 2028 года.
  4. Обеспечить финансирование проекта по организации производства и утилизации бытовых газовых баллонов на территории РК за счет средств АО "Жасыл даму" – январь-декабрь 2025 года.
  5. Предусмотреть в Перечне отдельных видов продукции (товаров), производимых на территории РК или ввозимых на территорию республики физическими и юридическими лицами, по которым обеспечивается сбор, транспортировка, подготовка к повторному использованию, сортировка, обработка, переработка, обезвреживание или утилизация отходов, образующихся после утраты потребительских свойств такой продукции (товаров) бытовые газовые баллоны согласно ОКЭД – до 31 января 2025 года.
  6. Проработать вопрос по ограничению на ввоз и вывоз бытовых газовых баллонов, произведенных до 2014 года – до 31 января 2025 года.
  7. Определить АО "НК "Казахстан инжиниринг" единым поставщиком бытовых газовых баллонов на территории Республики Казахстан – до 31 января 2025 года. 

В проекте постановления правительства предписывается центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана действий:

  • принять меры по реализации Плана действий;
  • до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом, представлять отчет о реализации Плана действий в Министерство промышленности и строительства РК. 

Как отмечают в министерстве, одним из ключевых элементов бытового газоснабжения являются бытовые газовые баллоны. Вместе с тем в условиях стремительного роста урбанизации и увеличения потребления ресурсов необходимо обеспечить безопасность и экологичность жизнедеятельности граждан.

"В случае принятия проекта будет введено государственное регулирование этой области", - говорится в пояснении. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 ноября.

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