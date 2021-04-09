В Египте нашли затерянный в песках город возрастом более трех тысяч лет

Египетские археологи обнаружили на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "Золотой город" - крупнейшее древнее поселение, когда-либо найденное на территории Египта, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом 8 апреля сообщили в министерстве туризма страны.

Основавший город фараон Аменхотеп III жил в XIV веке до нашей эры (около 1388-1351 гг. до н. э.). Город процветал и после его смерти – до правления Тутанхамона (около 1332-1323 гг. до н. э.).

Город, который назывался "Вознесение Атона", был крупнейшим административным и промышленным поселением Египта на западном берегу Нила в Луксоре. Уже в те времена город был разделен на улицы, а дома достигали в высоту трех метров, - рассказал известный ученый, бывший министр археологии Египта Захи Хавасс.

По словам археолога, раскопки начались в сентябре 2020 года. Задачей ученых было найти погребальный храм Тутанхамона.

Уже через несколько недель из-под песка начали проявляться строения из сырцового кирпича, и мы были поражены, когда поняли, какой огромный город открывается нашему взору, – сказал Хавас.

По его словам, город хорошо сохранился, стены домов остались почти целыми, а многие помещения были заполнены утварью, как будто жители просто ушли, оставив все на своих местах". На протяжении тысячелетий археологические слои оставались нетронутыми.