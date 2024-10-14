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В Китае нашли древнюю гробницу возрастом пять тысяч лет

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 02:00 Фото: pixabay
Археологи в китайской провинции Хэнань нашли древнюю гробницу, сообщает Zakon.kz.

Интерес представляет возраст гробницы. Его оценивают примерно в пять тыс. лет. Поэтому эксперты полагают, что находка поможет раскрыть новые данные о происхождении китайской цивилизации. Об этом пишет китайское издание CCTV.

Внутри 17-метровой гробницы археологи обнаружили около 350 артефактов, включая предметы из яшмы, керамики и слоновой кости. Также ученые нашли нижние челюсти свиней, символизирующие богатство.

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 02:00

Фото: news.cctv

Исследователи предполагают, что в ней был захоронен человек высокого статуса. Вероятно, древний правитель.

На днях житель китайского города показал свой сложный путь на работу.

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