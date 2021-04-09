Список ТРЦ Алматы, где открыты прививочные пункты

В УОЗ Алматы предоставили актуальный на 9 апреля список объектов, помимо поликлиник, где открыты прививочные кабинеты, передает zakon.kz.
Ниже приводим список. В УОЗ Алматы настойчиво рекомендуют предварительно узнавать, есть ли в данных прививочных пунктах вакцина. и записываться.
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Алмалинский район:
Алатауский район:
Ауэзовский район:
Бостандыкский район:
Жетысуский район:
Медеуский район:
Турксибский район:
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