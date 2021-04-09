Как записаться на вакцинацию в Алматы

Врач рассказала об алгоритме регистрации жителей Алматы на получение вакцины от коронавируса, передает zakon.kz.

В Алматы можно получить вакцину вне зависимости от места прикрепления к поликлинике.

Пациент может записаться через личный кабинет в eGov или мобильное приложение eGov mobile. Он подает заявку, поликлиника ставит по графику в определенное время. Ему придет СМС-оповещение, что он записан на вакцинацию. Он приходит, получает вакцину. После регистрации в информационной системе ему приходит второе оповещение на второй компонент через 21 день. Допускается промежуток + неделя. Если пациент не может прийти через 21 день, у него появилась температура, уехал, то в течение недели он может приехать и прийти для получения вакцины. Заявку подает один раз, второй раз нет необходимости, - рассказала директор Алматинского городского филиала "Республиканского центра электронного здравоохранения" Гульнара Искакова на брифинге.

Но если человек не записался заранее, он все равно может получить вакцину в порядке живой очереди. Предварительная запись по eGov была введена для того, чтобы упорядочить поток желающих вакцинироваться.

В поликлиниках и ТРЦ будет по два прививочных кабинета: для тех, кто заранее записался и для тех, кто не записывался и хочет привиться в порядке живой очереди.

По поводу пунктов массовой вакцинации - будет предварительная запись. Они прикреплены к ПМСП, которые в свою очередь формируют графики. Согласно указанным графикам приглашают пациента. Допустим, Mega центр: пациент видит прививочный пункт, подает заявку, поликлиника назначает время и пациент может прийти и привиться, - сказала Искакова.

На вакцинацию можно зарегистрироваться в регистратуре.

В каждой организации есть call-центры, которые проводят регистрацию, запись. Можно зарегистрироваться через call-центры, - сказала спикер.

Другого человека на вакцинацию записать нельзя.

Заявка подается самим пациентом и на себя. В ПМСП организованы пункты цифровой помощи. Если пациент не может сделать дома, он может пройти в поликлинику, сесть за компьютер. Есть сотрудник, который поможет зарегистрироваться и подать заявку, - рассказала Гульнара Искакова.

Иностранцы тоже могут вакцинироваться. Но именно те, кто прикреплен к поликлинике. Речь идет о тех, у кого есть вид на жительство и тех, кто является трудовым мигрантом. Иностранцы, находящиеся в Казахстане временно, не могут зарегистрироваться в eGov, на них бесплатная вакцинация не распространяется.

Перечень организаций, где будет проводиться вакцинация можно увидеть через личный кабинет в eGov. На сайте УОЗ планируется разместить перечень пунктов вакцинации в ТРЦ.

Список ТРЦ Алматы, где открыты прививочные пункты

9 апреля стало известно, что в Алматы поступили еще два транша вакцины от КВИ в количестве 18 000 и 29 000 доз.

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