60-летие полета Гагарина. Прямая трансляция запуска корабля с Байконура

9 апреля с космодрома Байконур будет запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю.А. Гагарин" (Союз МС-18) и экипажем длительной экспедиции МКС-65, передает zakon.kz со ссылкой на Роскосмос.

Этот пилотируемый корабль получил собственное название "Ю.А. Гагарин".

По установившейся традиции, ближайшая к этой знаменательной дате космическая миссия посвящается первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину, чье имя уже украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля.

Кроме того, на головном обтекателе ракеты-носителя будет размещена официальная символика празднования 60-летия полета Юрия Гагарина в космосе.

Пуск ракеты-носителя, стыковка корабля с Международной космической стацией, встреча экипажей на околоземной орбите - все это в прямом эфире.

Трансляция предстартовой подготовки и самого пуска начнется в 09:00 мск (12:00 по Нур-Султану).

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Космический корабль "Восток" с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту стартовал с космодрома Байконур, вышел на орбиту, совершил виток вокруг Земли и успешно приземлился близ села Смеловки Саратовской области. Продолжительность полета составила 1 час 48 мин.