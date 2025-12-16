В России назначили дату запусков пилотируемых кораблей с Байконура
Фото: АО "ЦЭНКИ"
К пилотируемым пускам с 31-й площадки Байконура планируют вернуться в конце зимы 2026 года. Работы по восстановлению поврежденной при прошлом запуске кабины обслуживания перешли в активную фазу, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в "Роскосмосе", на космодром уже прибыл весь необходимый комплект: 18 большегрузов с элементами новой кабины и специальным оборудованием.
Заместитель генерального директора "Роскосмоса" Дмитрий Баранов подтвердил, что график восстановления сформирован и строго выполняется.
"Пилотируемая программа будет осуществляться, она сохранится", – подчеркнул он, призвав прекратить спекуляции на эту тему.
По словам председателя общественного совета при "Роскосмосе" Игоря Бармина, задача – в кратчайшие сроки смонтировать новую кабину, провести испытания и обеспечить готовность комплекса к продолжению пилотируемых запусков.
Следующими этапами станут монтаж кабины на стартовой площадке и проведение автономных испытаний.
Ранее сообщалось, что 18 фур "Роскосмоса" приехали на Байконур для ремонтных работ.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript