В России назначили дату запусков пилотируемых кораблей с Байконура

К пилотируемым пускам с 31-й площадки Байконура планируют вернуться в конце зимы 2026 года. Работы по восстановлению поврежденной при прошлом запуске кабины обслуживания перешли в активную фазу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Роскосмосе", на космодром уже прибыл весь необходимый комплект: 18 большегрузов с элементами новой кабины и специальным оборудованием.



Заместитель генерального директора "Роскосмоса" Дмитрий Баранов подтвердил, что график восстановления сформирован и строго выполняется.

"Пилотируемая программа будет осуществляться, она сохранится", – подчеркнул он, призвав прекратить спекуляции на эту тему.

По словам председателя общественного совета при "Роскосмосе" Игоря Бармина, задача – в кратчайшие сроки смонтировать новую кабину, провести испытания и обеспечить готовность комплекса к продолжению пилотируемых запусков.

Следующими этапами станут монтаж кабины на стартовой площадке и проведение автономных испытаний.

Ранее сообщалось, что 18 фур "Роскосмоса" приехали на Байконур для ремонтных работ.