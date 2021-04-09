Военный самолет приземлился на трассе в Мангистауской области

9 апреля 2021, 12:05
Фото: lada.kz

Военный самолет приземлился на трассе Актау-Жанаозен. Военные проводят там учения, передает zakon.kz.

Видео с места события запечатлели очевидцы. По их словам, трассу перекрыли сотрудники полиции. Водителей отправили по объездной дороге.

Все перекрыли, на трассу сел самолет. Нас в объезд пустили, а он прямо на трассу Узень-Актау. Обычный пассажирский самолет, а может не обычный, а какой-то военный, - комментирует видео очевидец.

В Министерстве обороны сообщили, что в Мангистауской области проходят учения. Посадка истребителя прошла в рамках комплексной проверки компонентов Сил специальных операций "Алтын жебе".


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?