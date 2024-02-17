Две трассы в Мангистауской области закрыты из-за непогоды
Фото: pixabay
Из-за непогоды на двух участках дороги Мангистауской области перекрыли движение, сообщает Zakon.kz.
17 февраля 2024 года в 13:00 в Мангистауской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, ветер, буран, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге:
- "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау" километры 718-786, участок села Жетыбай – города Актау;
- "Жетыбай-Жанаозен-Туркменистан" километр 0-64, участок села Жетыбай – города Жанаозен.
По состоянию на 09:30 17 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 16 автодорогах республиканского значения в 9 областях.
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