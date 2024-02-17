Две трассы в Мангистауской области закрыты из-за непогоды

Из-за непогоды на двух участках дороги Мангистауской области перекрыли движение, сообщает Zakon.kz.

17 февраля 2024 года в 13:00 в Мангистауской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, ветер, буран, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге:

"Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау" километры 718-786, участок села Жетыбай – города Актау;

"Жетыбай-Жанаозен-Туркменистан" километр 0-64, участок села Жетыбай – города Жанаозен.

По состоянию на 09:30 17 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 16 автодорогах республиканского значения в 9 областях.