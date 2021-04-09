В Алматы выросло число зараженных коронавирусом детей до года

Заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова рассказала, что в городе выросло число зараженных коронавирусом детей до года, передает zakon.kz.

Заражаемость детей до одного года в 2021 году наблюдается. Если в январе было около 10, то на сегодняшний день мы имеем более 60 случаев. Это связано с тем что на территории Алматы были выявлены мутированные штаммы. Во вторую очередь - контакт в домашних семейных очагах от близких и родных, - сказала она.

Алматы бьет рекорды по заражаемости коронавирусом. Накануне, 8 апреля в городе зарегистрировали 717 случаев заражения. Это самое большое число заболевших по стране.

На прошлой неделе в мегаполисе начали прививать от этой инфекции всех желающих. В Управздраве сообщили, что это была тестовая вакцинация. Массовая вакцинация может начаться 13 апреля.

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