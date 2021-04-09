Массовая вакцинация в Алматы может начаться 13 апреля. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сказал руководитель Управления здравоохранения мегаполиса Нариман Табынбаев, передает zakon.kz.

В конце хочется сказать, что в Алматы в принципе инфраструктура подготовлена, количество мобильных бригад вакцинации подготовлено. Сейчас Алматы в принципе готов к проведению массовой вакцинации. Дополнительно даты массовой вакцинации мы скажем позже. Пока ориентир идет на 13 апреля, -сказал Нариман Табынбаев.

На прошлой неделе в Алматы стали вакцинировать всех желающих от коронавирусной инфекции. В Управздраве сообщили, что это была тестовая ваакцинация.

Мы планируем получение вакцин до 13 апреля еще 69 тыс. и до конца месяца планируется поступление в город Алматы более 300 тыс. вакцин. Эта цифра будет уточняться. Сейчас создан специальный штаб, на котором все эти дозы будут распределены по прививочным пунктам, - сказал Табынбаев

9 апреля в Алматы поступили еще два транша вакцины от КВИ в количестве 18 000 и 29 000 доз.

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