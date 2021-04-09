Елбасы направил телеграмму соболезнования Королеве Елизавете II

Первый Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II в связи с кончиной ее супруга – Принца Филиппа, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о кончине Принца Филиппа.

"Он прожил яркую и насыщенную жизнь. Будучи Вашей крепкой опорой, он был истинным патриотом, внесшим свой вклад в защиту интересов своей страны и оставившим след в ее истории.

Во время встреч с Вами и Принцем Филиппом в рамках моих визитов в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии я всегда чувствовал его теплое отношение к Казахстану.

В этот траурный час, разделяя горечь утраты с Вами и Вашими близкими, выражаю свои глубокие соболезнования Вам, Вашей семье и всему народу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в телеграмме.

Супруг Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.