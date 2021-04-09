Предприниматели СКО рассказали о своих проблемах на диалоговой площадке "Adal Business"

В Петропавловске с участием руководителя Антикоррупционной службы по Северо-Казахстанской области Жаркына Галымова и заместителя акима области Гани Ныгыметова состоялась традиционная диалоговая площадка "Adal business", сообщает zakon.kz.

Руководитель Департамента отметил, что в работе по защите прав и законных интересов предпринимателей остается множество неразрешенных вопросов, прежде всего это касается качества рассмотрения жалоб со стороны государственных органов.

Проект "Protecting Business and Investments" нацелен на решение этих вопросов путем антикоррупционного сопровождения бизнеса и инвесторов. Предприниматели региона часто сталкиваются с адмбарьерами, волокитой. Это вопросы качественного оказания госуслуг, неэтичное поведение чиновников, земельные вопросы и многие другие трудности. Жаркын Галымов

Перед предпринимателями выступил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы области Нурлан Жахин. Он акцентировал внимание на усиления защиты бизнеса.

В Уголовный кодекс внесены поправки, усиливающие ответственность за воспрепятствование работе предпринимателей. Теперь за вмешательство в бизнес со стороны сотрудников правоохранительных органов последним грозит до пяти лет лишения свободы вместо двух. Совершение же таких деяний руководством правоохранительных органов и судьями влечет еще более строгое наказание - до 8 лет лишения свободы, - отметил спикер.

Также им отмечено, что Антикоррупционной службой области за в 2020 году года выявлено 12 фактов незаконного вмешательства в бизнес, в рамках возбужденных уголовных дел, защищены права 14 субъектов предпринимательства.

Мероприятие проходила в формате открытого диалога. Предприниматели области открыто говорили о своих проблемах, в том числе высказаны коррупционные риски в деятельности органов в сфере природных ресурсов и регулирования природопользования, государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования, пассажирских перевозок, торговли, ДГД.

Всего заслушаны 9 вопросов предпринимателей.

К примеру, представитель ТОО "Ертегі" выразил недовольство касательно, по его мнению, незаконных действий Управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО, выразившиеся "в принуждении" добровольно отказаться от законно выданных этим же Управлением разрешительных документов, ТОО Севстройнадзор касательно некачественного оказания государственной услуги Управлением государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования СКО.

В свою очередь заместитель акима области Гани Ныгыметов заверил, что все озвученные вопросы будут тщательно изучены, заявителям даны мотивированные ответы и взяты на контроль совместно с Антикоррупционной службой. На ряд вопросов предпринимателей были даны пояснения в ходе самой встречи.

По поручению акима области ведется активная работа по привлечению инвестиций в регион. Соответственно поддержка и защита бизнеса является нашим приоритетом. Я благодарю предпринимателей за ваше доверие и сотрудничество, поднимаемые вопросы, которые позволяют госорганам совершенствовать бизнес процессы. Вместе с тем, хочу призвать предпринимателей к ответственному подходу в ведении бизнеса, соблюдению интересов граждан, а также к конструктивному взаимодействию с госорганами. Исходя из названия нашей диалоговой площадки "Adal business", мы должны придерживаться принципа честности и добропорядочности как в отношении друг друга, так и в отношении себя. Имеются также законодательные коллизии во взаимоотношениях, которые нужно исправлять в НПА. Гани Ныгыметов