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В Алматы защитили права более чем 1600 предпринимателей

В Алматы защитили права более 1600 предпринимателей Фото: phxere
Антикоррупционной службой Алматы в рамках реализации проекта "Дорогу бизнесу" проведено 99 встреч, защищены права более чем 1600 предпринимателей и решены 38 кейсов.

За вмешательство в предпринимательскую деятельность три должностных лица привлечены к административной ответственности по ст. 173 КоАП.

По 7 фактам привлечены к ответственности 4 лица по ст. 465 КоАП за нарушение порядка и срока выдачи разрешения.

Как отмечает городское антикоррупционное ведомство, предприниматели часто обращаются за нарушение их прав со стороны сотрудников МИО, ДГД, госкорпорации "Правительство для граждан" и других организаций.

К примеру, в департамент обратился предприниматель по факту незаконной установки дорожного знака "Парковка запрещена" напротив офиса предпринимателей.

Дорожный знак, установленный без официальной регистрации, в нарушение установленного порядка ограничивал возможность парковки сотрудникам и клиентам ТОО, тем самым препятствуя предпринимательской деятельности.

После выявления данного нарушения городским антикоррупционным ведомством направлено письмо в адрес Департамента полиции Алматы, в результате незаконно установленный дорожный знак был снят.

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