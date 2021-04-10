На два месяца арестовали судью Верховного суда

10 апреля 2021, 15:05
Фото: Facebook

Судью Верховного суда, которого подозревают в получении взятки, арестовали на два месяца, передает zakon.kz.

9 апреля 2021 года специализированным межрайонным следственным судом города Нур-Султан в отношении Ж. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, - говорится в сообщении Следственного суда столицы.

В феврале стало известно о задержании судьи Верховного суда при получении крупной суммы денег. Отмечалось, что деньги передавались за оказанное им содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой. Сообщалось, что тогда он работал в Высшем Судебном Совете РК.

Одновременно в Туркестане был задержан судья районного суда, передавший деньги.


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