Судмедэксперт в суде рассказал, из-за чего умер Джордж Флойд

Судмедэксперт Эндрю Бейкер, приводивший вскрытие тела афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицейскими в мае 2020 года, назвал удушение следствием смерти мужчины, передает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как сообщает телеканал CBS, судмедэксперт заявил об этом в суде в пятницу, 9 апреля.

Флойд умер от низкого уровня кислорода. Это привело к повреждению мозга, а также вызвало аритмию, которая остановила его сердце, - приводит слова выступившего в суде в качестве медэксперта Тобина телеканал.

Медэксперт также отметил, что, судя по видео, частота дыхания Флойда была в пределах нормы, таким образом действие некоторых препаратов, которые он мог принимать, не влияли на респираторную функцию его организма во время задержания.

Ранее на суде дал показания медик Брэдфорд Уэнкид Лэнгенфилд, который пытался оказать помощь Флойду, когда его привезли в больницу. Он отметил, что причиной смерти афроамериканца, вероятно, была нехватка кислорода.