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Врач рассказала, чем грозит привычка "хвататься" за телефон по утрам

Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 09:13 Фото: unsplash
Использование смартфона в первые минуты после пробуждения может негативно повлиять на работу мозга, повысить уровень стресса и вызвать чувство усталости, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала испанский врач Амара Аладель в интервью изданию El Español.

Специалист рекомендует воздерживаться от взаимодействия с экраном минимум в течение первых 30 минут после пробуждения. По ее словам, воздействие синего света и быстрый выброс дофамина при использовании смартфона могут способствовать дневной тревожности из-за повышения уровня кортизола – гормона стресса. Врач отметила, что этот гормон также может быть провокатором беспричинной усталости.

"Утренний контакт со смартфоном может привести к чрезмерной активации системы вознаграждения. Такая привычка приводит к появлению зависимости от постоянных стимулов и снижает естественную мотивацию и концентрацию. Это усложняет выполнение задач, требующих внимания и усидчивости", – пояснила доктор Аладель.

С точки зрения физиологии, для пробуждения организму гораздо полезнее кратковременное воздействие естественного солнечного света, который запускает циркадные ритмы и гормональную регуляцию. По словам врача, всего 30 секунд пребывания на солнце достаточно для активации этих процессов.

Также эксперт добавила, что правильное утреннее пробуждение снижает потребность в других стимуляторах, таких как кофе. Она советует отказаться от использования смартфона в качестве будильника и класть гаджеты подальше от кровати, чтобы минимизировать искушение сразу же начать пользоваться ими.

Ранее эксперты рассказали, как защитить телефон от взлома, и перечислили простые правила, которые должен знать каждый.

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Андрей Дюсупов
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