"Кайрат" крупно обыграл "Туран" и вернул лидерство в КПЛ

В матче четвертого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) алматинский "Кайрат" дома сыграл с "Тураном", передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Уже к пятой минуте хозяева усилиями Айбола Абикена и Камо Оганесяна забили два гола, а затем первый оформил дубль. В концовке первой половины был удален Бранислав Янкович, после чего свое слово успел сказать еще Хосе Канте.

Второй тайм превратился в формальность, Алексей Шпилевский выпустил оправившегося от травмы Гафуржана Суюмбаева, алматинцы не форсировали события и довели игру до победы - 5:1.

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Таким образом, "Кайрат" набрал 10 очков и снова вышел на первое место турнирной таблицы, а "Туран" с двумя баллами - на 11-й позиции.