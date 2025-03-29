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Спорт

"Кайрат" вдесятером обыграл "Туран" и укрепил лидерство в таблице КПЛ-2025

Футбол Выездная Победа, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 18:41 Фото: Instagram/f.c.kairat
29 марта стартовали игры третьего тура казахстанского футбольного чемпионата среди команд Премьер-лиги. Золотой медалист прошлого сезона, алматинский "Кайрат" одержал выездную победу над "Тураном" из Туркестана со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Чемпион страны заканчивал этот гостевой поединок, имея на одного игрока меньше. В начале второго тайма красную карточку получил Александр Широбоков.

Все же на перерыв команда Рафаэля Уразбахтина ушла в хорошем настроении, после того как они открыли счет. На 30-й минуте пенальти уверенно использовал Георгий Зария.

После удаления Широбокова хозяева поля быстро восстановили равновесие, отличился Игорь Стасевич – 1:1.

За 15 минут до финального свистка чемпион страны, играя в меньшинстве, сумел вырвать столь нужную победу.

Решающий гол в активе "Кайрата" забил Жоржиньо Монтейру.

По итогам первого игрового дня третьего тура чемпионата страны алматинский коллектив сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице, набрав семь очков.

Еще в одном матче, который прошел 29 марта, в Кызылорде "Кайсар" разошелся миром с "Окжетпесом" из Кокшетау – 2:2.

Тем временем лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина завоевала путевку на Олимпиаду-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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