"Кайрат" вдесятером обыграл "Туран" и укрепил лидерство в таблице КПЛ-2025
Чемпион страны заканчивал этот гостевой поединок, имея на одного игрока меньше. В начале второго тайма красную карточку получил Александр Широбоков.
Все же на перерыв команда Рафаэля Уразбахтина ушла в хорошем настроении, после того как они открыли счет. На 30-й минуте пенальти уверенно использовал Георгий Зария.
После удаления Широбокова хозяева поля быстро восстановили равновесие, отличился Игорь Стасевич – 1:1.
За 15 минут до финального свистка чемпион страны, играя в меньшинстве, сумел вырвать столь нужную победу.
Решающий гол в активе "Кайрата" забил Жоржиньо Монтейру.
По итогам первого игрового дня третьего тура чемпионата страны алматинский коллектив сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице, набрав семь очков.
Еще в одном матче, который прошел 29 марта, в Кызылорде "Кайсар" разошелся миром с "Окжетпесом" из Кокшетау – 2:2.
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