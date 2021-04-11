Умер легендарный шымкентский архитектор

Ушел из жизни легенда Шымкента - известный архитектор Бахытжан Аширбаев, передает zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Он родился в Шымкенте, где, после получения высшего образования по специальности "архитектор", всю жизнь работал в сфере архитектуры и строительства.

Трудовой путь Бахытжан Аширбаев начал в 1975 году архитектором в государственном проектном институте "Южгорсельпроект" в Шымкенте. В 1981-1999 годах работал главным архитектором Шымкента. В те годы под его руководством центр города приобрел современный вид.

С 1999 по 2005 годы он возглавлял "Дирекцию по подготовке и проведению 1500-летнего юбилея Туркестана".

С августа 2010 года - начальник управления архитектуры и градостроительства Южно-Казахстанской области.

Бахытжан Аширбаев стал лауреатом государственной премии за застройку Туркестана к 1500-летнему юбилею. Это был значительный этап в его жизни - участие в подготовке к юбилею Туркестана.

Он работал главным архитектором области, был заместителем акима Южно-Казахстанской области. Также Аширбаев увлекался фотографией, несколько раз устраивал выставки, занимался теле- и киносъемками, в свое время устроил студию, участвовал в издании журнала, писал стихи, прекрасно пел.

До последних дней переживал за архитектуру Шымкента, который стал третьим мегаполисом страны.