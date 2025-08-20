#АЭС в Казахстане
Общество

Задержание главного архитектора Шымкента подтвердили в акимате

руководитель управления архитектуры и градостроительства Шымкента Арман Абдешов, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 17:26 Фото: gov.kz
На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация о задержании руководителя Управления архитектуры и градостроительства Шымкента Армана Абдешова. Сегодня, 20 августа 2025 года, задержание главного архитектора мегаполиса подтвердили в акимате, сообщает Zakon.kz.

По официальной информации, как пишет Kazinform, задержание Армана Абдешова связано не с его текущей работой, а с деятельностью на прежних должностях.

"Мы подтверждаем наличие информации, распространяемой в социальных сетях. Хотим отметить, что данная ситуация не относится к его работе на государственной службе в Шымкенте, а связана с ранее занимаемыми должностями. Компетентные органы действительно проявили интерес к его прошлой деятельности и по этому поводу возникли определенные вопросы", – заявил заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек на брифинге в среду.

По указанному факту ведется досудебное расследование.

Арман Абдешов занимал должность главы Управления архитектуры и градостроительства Шымкента с 28 февраля 2025 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 17:26
Громкое задержание КНБ: Сатжан Аблалиев освобожден от должности вице-министра транспорта

Отметим, что 2 августа в Казнете появилась информация о задержании вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева. 4 августа в Службе по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности РК заявили, что вице-министр транспорта задержан по подозрению в получении взятки и с санкции суда взят под стражу. При этом в службе не назвали имени задержанного. А 7 августа в пресс-службе правительства подтвердили, что Сатжан Аблалиев освобожден от должности вице-министра транспорта.

