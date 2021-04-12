Ангела Меркель отменила запись на прививку от COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, передает zakon.kz.

По данным Лента.ру, прививка была запланирована на 11 апреля.

Отмечается, что причина - заседание руководства "Христианско-демократического союза" (правящая в ФРГ партия), на котором должна была присутствовать Меркель.

По данным таблоида Bild, прививку канцлеру должны были делать в медцентре, организованном на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. Использовать планировалось вакцину британско-шведской фирмы AstraZeneca.

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Ранее глава немецкого правительства отказалась вакцинироваться от коронавируса в особом порядке без очереди.

30 марта в Германии зафиксировали более 30 случаев тромбоза в мозгу у привившихся вакциной от коронавируса Vaxzevria (компании AstraZeneca). Из них девять человек скончались.