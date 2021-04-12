Митинг в защиту жизней белых прошел в Нью-Йорке

Сторонники движения BLM ("Жизни темнокожих важны") и антифашистских организаций устроили пикет единственному участнику "Марша в защиту жизней белых" у "Башни Трампа" в Нью-Йорке, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На протяжении двух последних недель в социальных сетях активисты распространяли призывы выйти в воскресенье днем на "Марш в защиту жизней белых" в противовес движению BLM. Соответствующая группа в Telegram собрала около 2,5 тыс. человек. Мероприятия были запланированы в различных городах США, в Нью-Йорке точкой сбора должна была стать "Башня Трампа".

В отведенное для митинга место к назначенному времени пришел один человек в маске. Он отказался представиться, но сообщил, что хочет привлечь внимание к статистике, согласно которой, как утверждал митингующий, количество белых, ставших жертвами преступлений со стороны темнокожих, значительно превышает количество темнокожих, пострадавших от рук белых. Он утверждал, что в Нью-Йорке у него есть немало единомышленников, однако никто к нему так и не присоединился.

Выступить против участников возможного "Марша в защиту жизней белых" пришли около двух десятков представителей движения BLM и несколько антифашистов.

Эти защитники белых на самом деле защищают идею превосходства белой расы и являются настоящими фашистами. Мы хотим, чтобы они убрались прочь с наших улиц и из Нью-Йорка, - заявил корреспонденту ТАСС один из участников этого альтернативного митинга.

Единственный участник митинга в защиту белых пришел без плаката и какой-либо иной символики и в основном молчал, лишь периодически раздавая комментарии журналистам. Его идеологические оппоненты выкрикивали в мегафон лозунги с требованиями "убрать фашистов с улиц" и сопротивляться социальной несправедливости, демонстрировали плакаты с соответствующими лозунгами и с помощью гудков старались заглушить слова "защитника белых".

Для охраны общественного порядка были предприняты дополнительные меры безопасности - на месте проведения акций были установлены металлические ограждения, у которых дежурило около двух десятков полицейских.