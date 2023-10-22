Многотысячный митинг в поддержку Палестины прошел в Нью-Йорке
Фото: pixabay
В Бруклине собрались неравнодушные, чтобы выразить поддержку Палестине и призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz
По информации РИА Новости митингующие скандировали "Свободу Палестине, остановите геноцид", "Палестина должна быть свободной".
Как сообщают в Telegram-каналах массовые демонстрации в поддержку Палестины прошли в Канаде и в Великобритании. В лондонской подземке машинист поезда сказал в рупор: "Свободу Палестине".
Ранее сообщалось, что многотысячная акция протеста проходит в центре Парижа после того, как власти Франции заявили о разрешении на пропалестинские протесты в стране.
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.
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