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Многотысячный митинг в поддержку Палестины прошел в Нью-Йорке

Многотысячный митинг в поддержку Палестины прошел в Нью-Йорке Фото: pixabay
В Бруклине собрались неравнодушные, чтобы выразить поддержку Палестине и призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости митингующие скандировали "Свободу Палестине, остановите геноцид", "Палестина должна быть свободной".

Как сообщают в Telegram-каналах массовые демонстрации в поддержку Палестины прошли в Канаде и в Великобритании. В лондонской подземке машинист поезда сказал в рупор:  "Свободу Палестине".

Ранее сообщалось, что многотысячная акция протеста проходит в центре Парижа после того, как власти Франции заявили о разрешении на пропалестинские протесты в стране.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

Елена Вебер
Израиль и Палестина
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