NYT: Израиль организовал взрыв на ядерном объекте в Иране

Авария в распределительной электросети на иранском ядерном объекте в городе Натанз произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

С таким утверждением выступила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источники.

Ранее израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на ядерный объект, как утверждается, причастен "Моссад".

Как отметил источник NYT, данные о произошедшем все еще "обрывочны". По данным газеты, отключение электроснабжения на объекте в Натанзе произошло из-за "тщательно спланированного взрыва". Представители американских и израильских разведок заявили изданию, что в этом "сыграл роль Израиль".

Собеседники газеты на условиях анонимности заявили, что взрыв нанес "серьезный удар по возможностям Ирана обогащать уран". Нормальная работа объекта в Натанзе может восстановиться по меньшей мере через девять месяцев, пишет New York Times.

Официальные лица в Израиле отказались отвечать на запрос газеты Wall Street Journal о причастности страны к случившемуся в Иране. Пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме отказалась от комментариев.