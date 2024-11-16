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Израиль заявил об уничтожении ядерного объекта в Иране

взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 14:07 Фото: pixabay
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении объекта в Иране, где якобы проводили ядерные испытания, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовал портал Axios со ссылкой на источники.

"Один из бывших израильских чиновников, проинформированный об ударе, сообщил, что в результате удара было уничтожено сложное оборудование, используемое для разработки пластической взрывчатки, которая окружает уран в ядерном устройстве и необходима для его подрыва", – пишет издание.

Кроме того, собеседники СМИ из администрации президента США добавили, что ранее этот объект не был активным и нарастил мощности за последнее время.

По данным Axios, представительство Ирана при ООН отказалось от комментариев.

Тегеран категорически отрицает стремление к созданию ядерного оружия, утверждая, что ядерная программа страны носит исключительно гражданский характер.

10 ноября 2024 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые подтвердил на еженедельном заседании кабинета министров, что Израиль причастен к взрывам пейджеров и другой техники в Ливане в сентябре.

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