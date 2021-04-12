Назначение Жанболата Зиадина начальником РУП объяснили в ДП области

В ДП Алматинской области объяснили назначение начальником РУП освобожденного ранее от высокой должности в ДП Алматы Жанболата Зиадина, передает zakon.kz.

В пресс-службе областного ДП напомнили, что в апреле 2020 года Зиадин был привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение норм карантинного режима в виде "освобождения от занимаемой должности" - с должности начальника Управления криминальной полиции ДП Алматы.

Согласно ст.65 п.3 Трудового Кодекса РК, за каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Полковник полиции Зиадин занимал разные руководящие должности и имеет большой опыт работы в органах внутренних дел (более 20 лет). Вместе с тем информируем, что Зиадин на должность начальника Талгарского РУП был назначен 5 февраля 2021 года. пресс-служба ДП Алматинской области

В полиции отметили, что его новая должность является на ступень ниже той, с которой он был ранее освобожден.

Накануне стало известно, что бывший глава управления криминальной полиции ДП Алматы Жанболат Зиадин стал начальником Талгарского районного УП. В 2020 году он был лишен должности из-за участия в тое во время карантина. Выяснилось это во время служебной проверки, начавшейся после того, как кортеж из элитных авто нарушил ПДД и свободно проехал через блокпост.