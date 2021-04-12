Доллар еще подорожал на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 433,32 тенге (+0,15), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 433,6-435,5 тенге, евро – 514-517,5 тенге, рос. рубль - 5,6-5,68 тенге.

Между тем цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 12 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,02%, составив $59,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,02% — до $62,95 за баррель.