Доллар еще подорожал на торгах 17 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,20 тенге, поднявшись на 1,09 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,37 тенге (+0,035).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 71,70 тенге (+0,85).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 521,1-523,7 тенге, евро – по 590,5-595,5 тенге, рубли – по 6,27-6,41 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 17 апреля.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 55 центов (0,8%) и составили 66,40 доллара за баррель.
Американская нефть марки WTI подорожала на 66 центов (1,1%) – до 63,13 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 521,67 тенге, евро – 592,46 тенге, рубля – 6,32 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 апреля, можно здесь.