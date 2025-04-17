Доллар еще подорожал на торгах 17 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,20 тенге, поднявшись на 1,09 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,37 тенге (+0,035).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 71,70 тенге (+0,85).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 521,1-523,7 тенге, евро – по 590,5-595,5 тенге, рубли – по 6,27-6,41 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 17 апреля.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 55 центов (0,8%) и составили 66,40 доллара за баррель.

Американская нефть марки WTI подорожала на 66 центов (1,1%) – до 63,13 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 521,67 тенге, евро – 592,46 тенге, рубля – 6,32 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 апреля, можно здесь.