Токаев: Казахстан будет активно осваивать космические технологии

12 апреля 2021, 14:03
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев обратился к работникам науки, сообщает zakon.kz.

Свое обращение он опубликовал в twitter.

Поздравляю научных работников с профессиональным праздником! Символично, что День казахстанской науки приурочен ко дню рождения выдающегося ученого К. Сатпаева, - написал Президент.

Он добавил, что поддержка перспективных научных исследований, развитие интеллектуального потенциала нации – стратегические задачи, подлежащие безусловному решению.

Кроме того, глава государства заявил, что Казахстан будет активно участвовать в международных программах.

60 лет назад началась эра освоения космоса человеком. Полет Юрия Гагарина с космодрома Байконур стал ярким символом прогресса мировой науки. Казахстан будет активно участвовать в международных программах, осваивать космические технологии, - уточнил он.


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