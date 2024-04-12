12 апреля – День первого полета человека в космос: вчера и сегодня космической науки Казахстана

Впервые мир услышал незнакомое казахское слово Байконур 12 апреля 1961 года – в день, когда Юрий Гагарин совершил свой первый исторический полет в космос. Zakon.kz узнал, кто запускал науку в Казахстане, можно ли разглядеть мусорные свалки и когда хотят заменить спутники.

История и сегодняшний день отечественной космонавтики не ограничиваются только полетами казахстанцев в космос. Это большая, долгая и дорогостоящая работа, за которой стоят интересы и амбиции страны.

История

Космическая наука в Казахстане в 1991 году создавалась с колес – параллельно шли три процесса: подготовка первого казахстанского космонавта Токтара Аубакирова к полету в космос, создание государственной программы исследований во время его экспедиции и начало формирования космической отрасли. В стране экстренно создавался Институт космических исследований.

Фото: gctc.ru

В историю отечественной космонавтики вошли несколько имен: президент Академии наук КазССР Умирзак Султангазин – он руководил всеми процессами, включая создание института. Доктор биологических наук, специалист в области молекулярной биологии Нагима Айтхожина занималась разработкой программы экспериментов для Аубакирова, и доктор физико-математических наук Виктор Дробжев – непосредственный руководитель программы полета.

Этим людям вместе с небольшой группой коллег-ученых удалось невозможное – за несколько месяцев подготовить достойную программу исследований и запустить космическую науку в стране. В отряд казахстанских космонавтов за период с 1991 по 2005 год были зачислены трое летчиков-испытателей: Айдын Аимбетов, Токтар Аубакиров и Талгат Мусабаев.

Фото: gctc.ru, museumgagarin.ru

Для сведения Итальянцы полетели впервые в космос только в 1992 году – спустя год, после того как совершил свой полет первый казахстанский космонавт Токтар Аубакиров. Полет итальянского космонавта осуществился за счет американцев с их космодрома. За период с 1992 года по настоящее время в космосе побывали 8 граждан Италии, половина полетов произошла с космодрома "Байконур" в составе российского экипажа. Франция, имеющая свой космодром Куру (Французская Гвинея), начала летать в космос только в 1982 году, и то благодаря Советскому Союзу. Первый французский космонавт Жан-Лу Жак Мари Кретьен полетел в космос на борту Союз Т-6 • Салют-7 (2) с космодрома "Байконур". Всего за период с 1982 года по настоящее время в космосе побывало 10 человек. Подавляющее большинство из них совершали полет на борту советских и российских ракет с космодрома "Байконур".

Становление космонавтики

Космос – это дорого и сложно, поэтому включиться в научный процесс способна не каждая страна. Казахстан, получив независимость, переживал сложный экономический период, и на космонавтику не хватало ни средств, ни людей. Тем не менее, важность темы понимали на самом верху, поэтому едва космический корабль с первым космонавтом Аубакировым приземлился в казахской степи, было принято решение создавать Аэрокосмическое агентство, которое взяло бы на себя оперативное управление и формирование новой научной отрасли.

Фото: russian.space

Отказываться от космоса никто не собирался, и все последующие годы где-то не быстро, а где-то ошибаясь, Казахстан шел по пути создания своей космической отрасли, и многое уже получилось. Страна обладает группировкой спутников дистанционного зондирования Земли – "KazEOSat-1", "KazEOSat-2" и "KazSTSat", выведенных на орбиту и позволяющих решать важные задачи в сфере жизнедеятельности страны. Помимо этого, казахстанские ученые ведут разработки важных и нужных для экономики республики систем с использованием космических данных.

"С 2018 года в Казахстане проводится космический мониторинг для решения задач отраслей экономики в целях принятия эффективных управленческих решений. К примеру, в 2023 году по результатам мониторинга лесных ресурсов оцифрованы и отображены карты лесов общей площадью 20,6 млн га, выявлены 53 незаконных вырубки и 79 вырубок с нарушением правил отвода и таксации. Еще один пример: космический мониторинг твердо-бытовых отходов (свалок) вокруг 39 крупных населенных пунктов. Только в 2023 году выявлено 5540 несанкционированных мест скопления отходов и 2503 места несанкционированной добычи полезных ископаемых", – говорится в ответе Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности на запрос редакции Zakon.kz.

Данные результаты космического мониторинга по этим и другим направлениям были преданы кураторам отраслей в правительстве для принятия решений. Это общий принцип прикладной работы космической отрасли: страна вкладывает деньги в науку, наука создает продукт, который затем служит интересам республики. И таких направлений сегодня десятки.

Фото: primeminister.kz

Для сведения Технически развитая страна ФРГ летает в космос на чужих ракетах. Первый полет был совершен в 1978 году с космодрома "Байконур". Первый космонавт-немец был представителем ГДР и отправился в экспедицию на советской ракете "Союз". Гражданин ФРГ Ульф Дитрих Мербольд отстал от него на пять лет. В 1983 году американцы взяли его с собой в экспедицию на борту корабля "Колумбия". Всего после объединения Германии в стране насчитывается 12 космонавтов за более чем сорокалетний период. Первому японскому космонавту Тоехиро Акияма тоже хорошо знакома казахская степь. В 1990 году он совершил свой полет на ракете "Союз ТМ-11" с космодрома "Байконур", соответственно, и приземлился он тоже в казахской степи.

Большой космос и большая наука

Скептикам будет так же полезно узнать, что казахстанская космическая наука обладает современными разработками. К примеру, республика располагает национальной виртуальной обсерваторией на базе роботизированных телескопов, Big Data технологий и высокопроизводительных вычислительных систем.

"Мы планируем интегрировать казахстанскую виртуальную обсерваторию в Международный Альянс Виртуальных Обсерваторий (IVOA) и в будущем создать астрономический исследовательский хаб для решения актуальных астрофизических задач. В рамках исследования дальнего и ближнего космоса Астрофизическим институтом им. В.Г. Фесенкова в 2023 году создана система космической ситуационной осведомленности (SSA), которая повысила эффективность исследований в области астрономии и астрофизики. Система SSA решает задачи безопасности, предупреждения и контроля в околоземном космическом пространстве, дальнем космосе и космической погоде".

Это только часть актуальных государственных программ, над которыми в настоящее время работает казахстанская космическая наука. К слову, в прошлом году ученые приняли участие в крупном международном исследовании – американцы осуществили бомбардировку в космосе астероида 65803 Didymos. Проверялась возможность таким образом менять траекторию движения астероидов в космосе. Казахстанские ученые вели спектральные наблюдения астероида до и после бомбардировки с использованием отечественного ИСП, а их результаты были опубликованы в высокорейтинговых международных журналах.

Фото: wikimedia

Мировая космонавтика

За всю историю космонавтики только 86 стран мира сумели заявить о своих космических амбициях. В последние годы стали активно двигаться государства, ранее не располагавшие компетенцией в космической сфере, и каждое из них стремится занять свою нишу. К примеру, Индия научилась самостоятельно запускать спутники и внеземные миссии, последняя экспедиция их аппарата на Луну наделала немало шума среди международного сообщества. Страна также имеет один из крупнейших в мире флотов навигационных спутников.

Казахстан также продвигается в области создания собственных космических программ, балансируя между прикладным использованием космических исследований в экономике и наукой о большом космосе. В частности, страна намерена принимать участие в международных проектах освоения околоземного космического пространства и научных программах изучения планет Солнечной системы и дальнего космоса. Хотя принцип "космическая отрасль – стране" останется главным.

"К 2026 году будут спроектированы группировки замещающих спутников дистанционного зондирования Земли среднего разрешения "KazEOSat-MR" и к 2027 году – высокого разрешения "KazEOSat-НR" с максимально возможным казахстанским содержанием и повышенной оперативностью съемки (в три раза). В части космической системы связи к 2029 году планируется произвести замену спутника "KazSat-3" с увеличенной пропускной способностью (в 5 раз)".

Отечественная космическая наука также продолжит работать на важнейшие сектора экономики: сельское хозяйство, энергетику, геологию и недропользование. В планах создание новых направлений, таких как "космическая биология", "космическая геология", "космическая энергетика".