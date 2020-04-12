Как безопасно вложить деньги в строительство

Кризис 2008 года заставил казахстанцев с опаской относиться к инвестированию в строительство жилья. Тогда мало кто задумывался о том, что застройщики бывают неблагонадежными, верили обещаниям "закончить дом в срок и даже раньше", а в итоге оставались без денег и обещанной квартиры. Как сейчас изменилась ситуация, пытался разобраться корреспондент zakon.kz.

По данным Генпрокуратуры, в те годы в стране всего работали 285 компаний, которые привлекли для строительства средства 50 тыс. дольщиков на сумму 231 млрд тенге. Ведомство проверило 104 из них. Результаты оказались шокирующими: только у 47 девелоперов было в наличии достаточное количество денег, ресурсов и опыта для работы. А 32 застройщика, наобещав золотые горы, кинули вложившихся в проект людей. Истории поражают: казахстанцы брали кредиты, занимали у знакомых, продавали свое единственное жилье ради обещанных новых квартир, но время шло, а недобросовестные фирмы кормили клиентов "завтраками" и в итоге выполнить свои обязательства не смогли. Причина такой ситуации банальна: в деятельности 25 организаций надзорный орган усмотрел признаки уголовно наказуемых действий – в основном это хищения средств дольщиков.

По разным оценкам, тот кризис затронул так или иначе около 250 тыс. казахстанцев: в столице пострадало 47 тыс. дольщиков или с учетом наличия у них семей 160 тыс. человек. В Алматы - около 60 тыс. В ситуацию пришлось вмешиваться государству и выделять деньги на завершение строительства. Тогда же были приняты поправки в законодательство, позволяющие правительству регулировать деятельность компаний, работающих со средствами дольщиков.

Казалось бы, после таких событий пузыри на рынке недвижимости из-за недобросовестных застройщиков должны были уйти в прошлое. Но практика показывает, что проблема никуда не делась.

По данным НУХ "Байтерек", за крайние два года выявлены 123 ненадежных девелопера.

В Нур-Султане долгостроями считаются более 20 жилых комплексов. Только за последние пару лет власти города завершили 30 проблемных ЖК. Столице еще повезло, что здесь вопрос хоть как-то решается. В Алматы за незаконное привлечение средств дольщиков к ответственности привлечены более 16 девелоперов. В 2020 году в Атырау за это же деяние были наказаны три компании. На фоне этих сообщений может сложиться ошибочное представление о том, что все плохо, и нет в Казахстане правильных застройщиков. Но на самом деле они есть.

На что стоит обратить внимание, чтобы выявить недобросовестную компанию? Безусловно, это опыт работы в строительстве, репутация, надежность фирмы, которую можно проверить с помощью портфолио завершенных проектов.

Далеко не последним фактором является наличие всех разрешительных документов и право на заключение договоров долевого участия. Лицензии выдаются местными исполнительными органами или Фондом гарантирования жилищного строительства.

Добросовестный и клиентоориентированный застройщик не откажет в предоставлении документов потенциальному покупателю. Такой девелопер не скрывает сведений о себе и готов показать отчеты по объектам.

К примеру, такие компании, как Хайвилл, Базис, BI Group работают на рынке строительства уже несколько лет и доверие к ним не меняется годами. Последний в этом списке холдинг, к слову, за все время работы ввел в эксплуатацию более 5 млн квадратных метров жилья по всей стране. Грубо говоря, каждая вторая квартира в Казахстане возведена специалистами BI Group, к слову, ни разу не допустившей дефолта.

При реализации проектов девелопер использует материалы отечественного производства (52%), что сказывается на ценах на квартиры. Кроме этого, надежность застройщика подтверждается и партнерством с ведущими БВУ страны - Halyk Bank, Отбасы банк, Банк ЦентрКредит, Altyn bank, Сбербанк, Bank RBK, ATF Bank, Al hilal bank, КИК.

Привлечение средств простых граждан для возведения новых домов регулируется законом "О долевом участии в жилищном строительстве". А в скором времени к этому добавится и рейтинг честных компаний, которые будут вправе использовать деньги населения.

Но пока важно помнить, что вкладывать свои накопления можно лишь в строительство, выполняемое компаниями с хорошей репутацией и достаточным объемом активов.

Только полностью изучив застройщика, вы можете обезопасить себя и свои сбережения.