В Дубае возобновили работы по строительству гигантского искусственного острова
Фото: Dubai Media Office
Искусственный остров Джабель-Али, который больше других островов в ОАЭ, начали создавать еще в 2002 году. Проект заморозили более чем на 15 лет из-за экономического кризиса в 2008-м. Строительство планируют завершить в сжатые сроки – к 2027 году, сообщает Zakon.kz.
Новости о возобновлении строительства появились в конце 2023 года, когда правительство Дубая выделило крупную сумму денег, но работы начались недавно.
Фото: Dubai Media Office
На новых кадрах видно, как суда засыпают расплывшиеся ветви, идет прокладка дорог.
На новом острове площадью 13,4 кв. км (в два раза больше Мале, столицы Мальдивской республики) с общей протяженностью береговой линии в 110 км, согласно Генеральному плану развития Дубая до 2040 года, будут проживать 35 тыс. семей.
А тем временем в Южной Африке открылся крупнейший индуистский храм в полушарии.
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