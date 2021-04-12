Густой дым из трубы высотки встревожил алматинцев

Очистка вытяжной системы одного из кафе Алматы обеспокоила жителей города, сообщает zakon.kz.

Видео с густым дымом из трубы высотного дома опубликовано на странице kris.p.online.

Район Сайрана. Печку затопили, - отметил автор видео.

После публикации в Казнете на место по адресу Толе би, 278 выехали инспекторы отдела охраны окружающей среды и экологии совместно с отделением природоохранной полиции Алмалинского УП.

В акимате Алмалинского района отметили, что по этому адресу расположено кафе "Шашлычный двор". Сотрудники этого заведения своими силами провели работы по очистке вытяжной системы.

В отношении администратора кафе составлен административный протокол по ст. 505 ч.1 КоАП РК, штраф в размере 20 МРП (58 340 тг). Также проведена профилактическая беседа, - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, замечание было устранено на месте.