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Черный дым встревожил алматинцев: загорелся склад

Алматы, пожар, склад, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:23 Фото: Zakon.kz
В Алматы во второй половине дня 7 июня произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Черный дым виден из разных частей города.

Черный дым, Алматы, пожар, цех, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:23

Фото: Zakon.kz

Черный дым, Алматы, пожар, цех, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:23

Фото: Zakon.kz

"Предварительно, горит склад. На месте введены пожарные стволы. Склад отдельно стоящий", – сообщили в ведомстве.

Черный дым, Алматы, пожар, цех, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:23

Фото: Zakon.kz

Как стало известно, загорелся цельнометаллический склад по хранению лакокрасочных изделий.

На месте работают силы и средства ДЧС Алматы в количестве 50 человек личного состава, 17 единиц техники и службы взаимодействия.

Черный дым, Алматы, пожар, цех, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:23

Фото: Zakon.kz

Пожар ликвидировали в 15:30 и ликвидировали в 15:34. Площадь возгорания составила 230 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.

В ночь на 7 июня в Алматы горел цех по производству матрасов. Площадь составила 200 кв. м.

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