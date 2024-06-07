Черный дым встревожил алматинцев: загорелся склад
Фото: Zakon.kz
В Алматы во второй половине дня 7 июня произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
Черный дым виден из разных частей города.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
"Предварительно, горит склад. На месте введены пожарные стволы. Склад отдельно стоящий", – сообщили в ведомстве.
Фото: Zakon.kz
Как стало известно, загорелся цельнометаллический склад по хранению лакокрасочных изделий.
На месте работают силы и средства ДЧС Алматы в количестве 50 человек личного состава, 17 единиц техники и службы взаимодействия.
Фото: Zakon.kz
Пожар ликвидировали в 15:30 и ликвидировали в 15:34. Площадь возгорания составила 230 кв. м.
Жертв и пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.
В ночь на 7 июня в Алматы горел цех по производству матрасов. Площадь составила 200 кв. м.
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