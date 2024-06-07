Черный дым встревожил алматинцев: загорелся склад

В Алматы во второй половине дня 7 июня произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Черный дым виден из разных частей города.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Предварительно, горит склад. На месте введены пожарные стволы. Склад отдельно стоящий", – сообщили в ведомстве.

Фото: Zakon.kz

Как стало известно, загорелся цельнометаллический склад по хранению лакокрасочных изделий.

На месте работают силы и средства ДЧС Алматы в количестве 50 человек личного состава, 17 единиц техники и службы взаимодействия.

Фото: Zakon.kz

Пожар ликвидировали в 15:30 и ликвидировали в 15:34. Площадь возгорания составила 230 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.

В ночь на 7 июня в Алматы горел цех по производству матрасов. Площадь составила 200 кв. м.