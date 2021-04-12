Перечень бесплатных прививок расширили в Казахстане

12 апреля 2021, 19:28
Фото: inform.kz

В Казахстане расширен перечень бесплатных прививок, сообщает zakon.kz.

Правительство внесло изменения в постановление от 24 сентября 2020 года №612 "Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам".

Согласно внесенным изменениям, теперь за счет бюджета проводятся прививки против следующих заболеваний:

  • бешенство;
  • брюшной тиф;
  • весенне-летний клещевой энцефалит;
  • чума;
  • коронавирусная инфекция;
  • вирусный гепатит "А";
  • грипп;
  • сибирская язва;
  • туляремия.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, - говорится в сообщении primeminister.kz.


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