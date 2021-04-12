Перечень бесплатных прививок расширили в Казахстане

В Казахстане расширен перечень бесплатных прививок, сообщает zakon.kz.

Правительство внесло изменения в постановление от 24 сентября 2020 года №612 "Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам".

Согласно внесенным изменениям, теперь за счет бюджета проводятся прививки против следующих заболеваний:

бешенство;

брюшной тиф;

весенне-летний клещевой энцефалит;

чума;

коронавирусная инфекция;

вирусный гепатит "А";

грипп;

сибирская язва;

туляремия.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, - говорится в сообщении primeminister.kz.