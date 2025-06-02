В Казахстане расширят перечень бесплатных лекарственных средств
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Министерство здравоохранения подготовило приказ, которым вносятся дополнения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.
В частности, предусмотрено включение в перечень трех новых позиций лекарственных средств на основании предложения компании в рамках портфельного пакета для лечения следующих нозологий:
- злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (включая апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению);
- онкологические заболевания;
- псориаз.
Как поясняется, изменения направлены на повышение доступности эффективной терапии, улучшение клинических исходов и качества жизни пациентов с хроническими и онкологическими заболеваниями.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 июня 2025 года.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане пересмотрят порядок финансирования поликлиник и стационаров.
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