В Казахстане расширят перечень бесплатных лекарственных средств

Министерство здравоохранения подготовило приказ, которым вносятся дополнения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено включение в перечень трех новых позиций лекарственных средств на основании предложения компании в рамках портфельного пакета для лечения следующих нозологий:

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (включая апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению);

онкологические заболевания;

псориаз.

Как поясняется, изменения направлены на повышение доступности эффективной терапии, улучшение клинических исходов и качества жизни пациентов с хроническими и онкологическими заболеваниями.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 июня 2025 года.

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