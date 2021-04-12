Подъем уровня воды ожидается на реках пяти областей Казахстана

На реках пяти областей Казахстана ожидается подъем уровня воды и выход воды на пойменные участки, сообщает zakon.kz.

На территории Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей в период с 12 по 16 апреля 2021 года ожидаются подъемы уровней воды на реках и выход воды на пойменные участки. РГП "Казгидромет"

В ведомстве объяснили, что это связано "с сохранением положительного температурного фона, который приведет к дальнейшему ослаблению ледовых явлений и возникновению заторно-зажорных явлений на реках, а также формированию талого стока".