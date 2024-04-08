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В каких регионах Казахстана продолжится подъем уровня воды в реках

резкое повышение уровня воды ожидается в реках Актюбинской и Акмолинской областей , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 11:08 Фото: МЧС РК
В РГП "Казгидромет" озвучили прогноз по паводкоопасным регионам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказала пресс-сектерать "Казгидромета" Алина Исмагулова, на большей части территории Казахстана 8 апреля с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди на северо-западе, севере, в центре республики ночью пройдут осадки, днем дождь. Сильный дождь прогнозируется в центре, днем на севере страны. Лишь на юго-западе и юго-востоке ожидается погода без осадков. 

Также на 10:00 утра было выпущено два штормовых предупреждения по Акмолинской и Актюбинской областям.

"По Актобе в период с 7 по 10 апреля в связи с повышением температуры воздуха и осадками в виде дождя ожидается дальнейшее повышение уровня воды и выход ее на пойму. По Акмолинской области в связи с прогнозом выпадения сильных осадков в Зерендинском, Астраханском, Сандыктауском, Атбасарском, Буландынском, Жаксынском, Есильском, Жаркаинском, Бурабайском, Шортандинском и Целиноградском районах в период с 7 по 10 апреля ожидается дальнейшее интенсивное формирование талого стока и разрушение ледовых явлений на реках Жабай и Калкутан. В их притоках и верховьях ожидается резкое повышение уровней воды до критических отметок", – сообщила Алина Исмагулова.

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям озвучили свежие данные по паводкам в Казахстане. По данным ведомства, с начала паводкового периода спасены 75 982 человека, из них 18 681 ребенок. С привлечением воздушных судов спасены 2811 человек, из них 865 – дети. В пунктах временного размещения находятся 7203 человека, из них 2794 – дети.

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