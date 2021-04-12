"Внутренности были на асфальте" - отец о гибели дочери под колесами автобуса в Шымкенте

Отец погибшей под колесами автобуса в Шымкенте четырехлетней девочки рассказал подробности жуткой аварии, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", водитель автобуса протащил малышку по дороге несколько метров. Она скончалась от тяжелых травм еще до приезда скорой.

По словам очевидцев, шофер не сразу заметил произошедшее, потому что был в наушниках. Он отреагировал только после того, как прохожие стали кричать и размахивать руками.

У водителя в ушах были наушники. Все, кто тут стоял, кричали ему. Он показал нам вот так. Мол что случилось? Потом он вышел из автобуса, а там уже девочка лежала под колесами. свидетель Мадина Акпаралиева

По словам другой свидетельницы, она из окна видела, как девочка стояла посередине дороги.

Я из окна все видела. Девочка стояла там, посередине дороги, а автобус отсюда ехал. Скорость была не высокая – средняя. Я заметила, что водитель кушал за рулем. В ушах наушники, по-моему, были. В какой-то момент шофер автобуса сделал небольшой поворот, и девочка угодила под колесо. свидетель Амина Турганбаева

В тот день маленькая Залина играла во дворе с другими детьми, но решила пойти на работу к отцу, который трудился неподалеку. Как раз в тот момент, когда она переходила дорогу, девочка угодила под колеса многотонной машины.

По словам отца погибшей малышки Мургумшаха Набиева, после ЧП девочка еще какое-то время была жива, но раны были тяжелыми. Она потеряла много крови и скончалась до приезда "скорой".

Мне говорят: "На Молдагулова девочку сбили какую-то". Я прибегаю, смотрю, моя дочка лежит под баллоном. Кишки на асфальте. Она еще до меня, оказывается, шевелилась вот так. Какой ты шофер? Куда ты смотрел дурак? Мургумшах Набиев

В семье Набиевых четверо детей. Залина была младшей дочерью. 13 апреля малышке должно было исполнится пять лет. В честь такой даты близкие готовили ребенку праздник, но судьба распорядилась иначе.

Она хотела на день рождение отметить, чтобы все были мои дети, как все дети были бы счастливы. Мургумшах Набиев

Он требует строгого наказания для водителя.

В свою очередь в транспортной компании, которой принадлежал автобус, ЧП пока никак не прокомментировали. Водитель находится под стражей. В деле разбирается полиция.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Данная часть указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Назначены соответствующие экспертизы. заместитель начальника Управления дознания ДП Шымкента Исфандияр Куралбаев

Как отмечается, если водителя полностью признают виновным, то ответственность ждет и транспортную компанию, в которой он работает.

В акимате сообщили, что с перевозчиком могут расторгнуть договор.

Жители ул. Молдагуловой намерены добиваться того, чтобы движение автобусов на этом участке и вовсе запретили, так как после трагедии многие стали переживать за своих детей.