С заходом солнца 12 апреля начался священный месяц Рамадан, сообщает zakon.kz.

В связи с этим председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы выступил с обращением к казахстанцам.

К сожалению, в этом году мы также собираемся провести священный месяц Рамадан в условиях пандемии. Мы четко осознали, что инфекционные заболевания можно победить только путем изоляции и профилактики. При этом призываю строго соблюдать санитарные требования во время проведения молитв и ифтаров, - говорится в обращении.

Верховный муфтий отметил, что "здоровье – бесценный дар и аманат, данный Богом человечеству".

В связи с этим я призываю граждан старше 60 лет пройти медицинское обследование перед постом и обратиться за соответствующими медицинскими советами. Просим пожилых и несовершеннолетних воздержаться от посещения мечетей и молиться дома, пока ситуация не стабилизируется, - обратился он к казахстанцам.

По его словам, ДУМК продолжит проводить онлайн-проповеди, рубрику вопросы и ответы в течение месяца Рамадан. Чтение Корана также будет проводиться дистанционно.

Вы можете получить ответы на свои вопросы через Интернет, послушать онлайн-проповеди и участвовать в добрых делах, не выходя из дома. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы еще раз предлагаем лучший способ подать фитр-садака и закят в режиме онлайн по проекту, который мы реализовали в прошлом году, - пояснил Наурызбай кажы Таганулы.

Также он обратился к тем, кто хочет оказать благотворительность.

Ящики с продуктами питания могут быть доставлены нуждающимся людям через волонтеров или сотрудников мечети. В течение месяца Рамадан Духовное управление регулярно будет проводить благотворительные акции с соблюдением санитарных требований. Я призываю всех вас вносить свой вклад в добрые дела. (...) Рамадан – месяц милости нашего Творца. Так давайте же не упустим благодать этого благословенного месяца, - заключил председатель ДУМК.

В этом году Рамадан продлится 30 дней: начнется 13 апреля и закончится 12 мая. 13 мая начнется Ораза Айт. Ночь Предопределения - Лейлат аль-Кадр - ожидается в ночь с 8 на 9 мая.

Фитр-садака в этом году установлена в размере 420 тенге.

Проекты, посвященные Рамадану, будут транслироваться в прямом эфире на канале "Халык арна".

Расписание поста и намаза в городах и регионах Казахстана можно скачать здесь.

Читайте также:

Вакцинация против коронавируса не нарушает мусульманский пост