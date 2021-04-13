Массовую гибель рыбы засняли в пруду на западе Казахстана 

В Западно-Казахстанской области в пруду поселка Шалгай нашли большое количество мертвой рыбы, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Очевидцы засняли на видео, как большое количество мертвой рыбы всплыло на поверхность воды. В основном это рабы частиковых пород.

По словам автора ролика, действие происходит в поселке Шалгай района Байтерек.

Аким сельского округа Шалгай Талгат Кантемиов сообщил, что за последние два года в пруду было мало воды и зимой из-за сильных морозов он промерз практически до дна.

В реке не было талой воды, зимой пруд промерз полностью. Весной, когда талая вода заполнила пруд и лед растаял, начала всплывать мертвая мелкая рыба, которая задохнулась из-за отсутствия кислорода, - сообщил Талгат Кантемиров.