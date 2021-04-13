Бизнесу Алматы откроют доступ к "карте желаний" жителей

В середине 2021 года в Алматы планируется запуск Единой карты бизнеса, которая позволит предпринимателям увидеть активность жителей в конкретном районе города. Об этом на брифинге о ходе реализации цифровых проектов в Алматы рассказал руководитель Управления цифровизации Баян Конирбаев, передает zakon.kz.

По его словам, управление сфокусировалось на комплексном стратегическом подходе. С подробной информацией по всей активности акимата по цифровизации можно ознакомиться на портале Digital Almaty. Там же и будет опубликована Единая карта бизнеса.

В мае мы говорили о том, что город научился правильно использовать аналитику мобильных абонентов. То решение, к которому мы пришли, является очень интересным. Его не было в СНГ и оно является уникальным. Собираются деперсонифицированные данные - мы видим куда передвигаются абоненты из агломерации и внутри города. Можем отслеживать точки притяжения. Мы поняли что эту карту нужно развивать для бизнеса. Что мы сделали? Выгрузили данные и разделили город по квадратам, - рассказал Конирбаев.

Руководитель управления отметил, что таким образом у бизнеса появится возможность смотреть средний доход, расход и интересы жителя района. Все данные деперсонифицированны.

Зная о потребностях жителей конкретного района, предприниматель может предложить нужную услугу.

Мы посмотрели общий классификатор видов экономической деятельности. Предприятий по робототехнике в Медеуском районе 156, а в Алатауском районе всего два. Доход отличается всего на 18%. Новым предпринимателям нет необходимости заходить в Медеуский район. Зайдя в систему, он увидит, что в Медеуском районе большое количество конкурентов. Но молодых жителей в Алатауском районе - 48%, в Медеуском - чуть больше 25%. Уровень таргетированного использования позволит развиваться не только городу, но и бизнесмену и горожанину. Мы говорим о том, что акимат сможет работать правильно, как координатор. Нет необходимости тратить гигантские ресурсы на распыление, когда можно точечно решать вопросы в каждом районе, - пояснил Конирбаев.

Единая карта бизнеса находится на этапе окончания разработки. По словам главы управления, детальная информация по работе с ней появится в июне-июле 2021 года.