Навальный подал в суд на администрацию колонии из-за Корана

Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на администрацию колонии из-за отказа дать ему Коран, который он привез с собой, сообщает zakon.kz.

Кто бы мог подумать, что первый раз я подам в суд на мою колонию из-за Корана. Да-да. Не из-за отказа допустить врача (причина моей голодовки), не из-за условий содержания, а из-за Священной Книги мусульман. Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит. Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении, - написал он на своей странице в Instagram.

Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка.

Все ведь вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит. А я вот решил, что стану чемпионом Корана из российских политиков-немусульман. Я его и раньше читал, конечно. Но так, как все, - "читаю, чтобы поставить галочку, но ничего не понимаю", - написал он.

По его словам, ему этого недостаточно. Также он понял, что его развитие как христианина тоже требует изучения Корана. Он даже самонадеянно решил, что выучит его наизусть.

Однако выяснилось, что а) это для меня невозможно б) это не имеет ни малейшего смысла. Сколько-нибудь серьезное изучение Священной Книги может быть только на арабском языке. А где я его здесь выучу? Единственный вариант - купить 2-3 тома Корана с комментариями разных людей и вдумчиво читать. Но! В моем "дружелюбном концлагере" ненавидят книги! Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их "надо проверять на экстремизм". Это занимает три месяца, - написал Навальный.

Навального задержали 17 января, сразу после прилета из Германии, где он лечился после отравления. 19 января его доставили в следственный изолятор "Матросская Тишина". В начале февраля суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционеру предстоит провести в колонии 2 года 8 месяцев.