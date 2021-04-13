Проезд на озеро Иссык и в Тургеньское ущелье закрыт в Алматинской области

В Алматинской области перекрыли проезд на озеро Иссык и в Тургеньское ущелье, передает zakon.kz.

Ограничить посещение туристических мест руководство Иле-Алатауского национального парка решило из-за угрозы камнепада, сообщают kolesa.kz.

Как отмечается, ранее в горах прошли дожди. Дороги местами засыпало, и угроза камнепада сохраняется по сей день. Повреждено дорожное полотно.

По информации руководства нацпарка, участки, на которых произошел обвал, до сих пор не привели в порядок. За помощью нацпарк обратился к акимату Енбекшиказахского района.

По словам экологов, погода в районе нестабильная, возможны новые оползни и камнепады, и потому проезд в Тургеньское ущелье решили перекрыть на 5 километров выше экопоста, а к озеру Иссык — на 4 километра. Ограничение будет действовать до 15 апреля. В данное время нацпарк консультируется с департаментом селезащиты, и, возможно, запрет на посещение ущелий еще продлят.

Ранее сообщалось, что дорогу для транспорта на Большое Алматинское озеро перекроют на три года в связи со строительством селезащитных плотин. Попасть на БАО можно будет только пешком.