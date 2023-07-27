Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дорогу на озеро Иссык и обсерваторию Ассы-Тургень закрыли в Алматинской области

Обсерватория Ассы-Тургень Фото: fai.kz
Из-за вероятного схода сели власти Енбекшиказахского района приняли решение временно закрыть участок трассы в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", на территории нацпарка сохраняется вероятность схода сели. В целях безопасности посетителей дорогу до двух самых посещаемых объектов региона закрыли до 1 августа.

"С 27 июля 2023 года по 1 августа 2023 года проезд автотранспорта с контрольно-пропускных пунктов по автомобильной дороге город Иссык-озеро Иссык и автомобильной дороги "Турген – Обсерватория" в опасные зоны ограничен", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в акимате района.

На минувших выходных в Енбекшиказахском районе размыло грунтовую дорогу из-за селевого потока. Спасателям пришлось искать группу туристов из 14 человек целую ночь. В итоге всех удалось спасти.

Ранее сообщалось, что 5 июля грязевой поток перекрыл дорогу в Уйгурском районе Алматинской области.

Читайте также

Подозреваемая по делу "Оператора РОП" экстрадирована из ОАЭ В Казахстан

В Алматы вынесли очередной приговор участнику январский событий

Гражданин Грузии задержан в Алматы по подозрению в мошенничестве

Азат Жумаханов
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Алматы снесут бизнес-центр
В Алматы сносят бизнес-центр
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления