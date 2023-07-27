Дорогу на озеро Иссык и обсерваторию Ассы-Тургень закрыли в Алматинской области

Из-за вероятного схода сели власти Енбекшиказахского района приняли решение временно закрыть участок трассы в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", на территории нацпарка сохраняется вероятность схода сели. В целях безопасности посетителей дорогу до двух самых посещаемых объектов региона закрыли до 1 августа.

"С 27 июля 2023 года по 1 августа 2023 года проезд автотранспорта с контрольно-пропускных пунктов по автомобильной дороге город Иссык-озеро Иссык и автомобильной дороги "Турген – Обсерватория" в опасные зоны ограничен", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в акимате района.

На минувших выходных в Енбекшиказахском районе размыло грунтовую дорогу из-за селевого потока. Спасателям пришлось искать группу туристов из 14 человек целую ночь. В итоге всех удалось спасти.

Ранее сообщалось, что 5 июля грязевой поток перекрыл дорогу в Уйгурском районе Алматинской области.

