Два новых комитета появятся в составе Минкультуры и спорта

Правительство Казахстана приняло постановление от 31 марта 2021 года "О некоторых вопросах Министерства культуры и спорта Республики Казахстан", передает zakon.kz.
Согласно документу в Минкультуры и спорта будут образованы два новых комитета:
Кроме того, будет создано республиканское государственное учреждение "Центр геральдических исследований" Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
В настоящее время в состав Минкультуры и спорта входят Комитет индустрии и туризма, Комитет языковой политики, Комитет по делам физической культуры.
Хотите быть в курсе важных новостей?