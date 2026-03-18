У Комитета лесного хозяйства и животного мира появились новые функции

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 4 марта 2026 года внес изменения и дополнения в Положение о Республиканском государственном учреждении "Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК", сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями ведомства: применяет меры оперативного реагирования при нарушении требований, определенных законодательством РК в области особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и использования животного мира, лесного законодательства республики;

определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости);

разрабатывает правила регулирования численности животных, за исключением рыбных ресурсов и других водных животных;

разрабатывает формы акта надзора, а также постановления о применении мер оперативного реагирования;

разрабатывает формы актов должностных лиц государственной лесной инспекции РК и государственной лесной охраны РК;

разрабатывает правила заготовки, переработки, хранения и использования лесных семян и контроля за их качеством;

выдает разрешения на импорт на территорию РК, экспорт или реэкспорт с территории Республики Казахстан объектов растительного мира, их частей и дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

разрабатывает типовое положение о координационном совете;

разрабатывает образцы форменной одежды со знаками различия (без погон), порядок ношения и нормы обеспечения ею государственных инспекторов природоохранных учреждений;

разрабатывает правила сенокошения, разрешаемого для нужд местного населения в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 43-1 Закона "Об особо охраняемых природных территориях";

разрабатывает правила использования животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях, в том числе для создания зоологических коллекций;

разрабатывает правила регистрации в уполномоченном органе заключенных пользователем животного мира договоров с физическими и юридическими лицами на пользование животным миром и предоставлении информации об их расторжении;

разрабатывает перечень видов животных, используемых в иных хозяйственных целях (кроме охоты и рыболовства), видов животных, не используемых в хозяйственных целях, но имеющих экологическую, культурную и иную ценность, видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности;

разрабатывает правила пользования физическими лицами особо охраняемыми природными территориями;

разрабатывает правила создания экскурсионных троп и маршрутов в государственных природных заповедниках на специально выделенных участках, не включающих особо ценные экологические системы и объекты для проведения регулируемого экологического туризма;

разрабатывает правила выявления, создания и эксплуатации объектов селекционно-генетического назначения;

разрабатывает правила выявления, создания и эксплуатации объектов селекционно-семеноводческого назначения;

разрабатывает формы, предназначенных для сбора административных данных;

разрабатывает нормативы возмещения потерь лесохозяйственного производства, вызванных изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства;

разрабатывает и утверждает правила использования, перемещения семян и посадочного материала для воспроизводства лесов и лесоразведения;

разрабатывает правила пользования животным миром на участках государственного лесного фонда, в том числе для нужд охотничьего хозяйства;

разрабатывает правила проведения тендеров по предоставлению лесных ресурсов на участках государственного лесного фонда в долгосрочное лесопользование;

разрабатывает правила пользования участками государственного лесного фонда для научно-исследовательских целей;

разрабатывает правила сенокошения и пастьбы скота на участках государственного лесного фонда;

разрабатывает правила пользования участками государственного лесного фонда для оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей;

разрабатывает правила проведения ревизии лесных обходов государственными лесовладельцами;

разрабатывает правила аттестации и учета объектов селекционно-семеноводческого назначения на участках государственного лесного фонда;

разрабатывает правила аттестации и учета объектов селекционно-генетического назначения на участках государственного лесного фонда;

разрабатывает правила пожарной безопасности в лесах;

разрабатывает нормы шумовых и иных акустических воздействий искусственного происхождения;

разрабатывает порядок и условия ее использования физическими и юридическими лицами информации о лесном фонде;

разрабатывает санитарные правила в лесах;

разрабатывает правила осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями в сферах лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, использования денег от реализации государственными учреждениями в сферах лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;

разрабатывает типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов природоохранных организаций, организаций лесного хозяйства и специализированных организаций Комитета лесного хозяйства и животного мира;

разрабатывает натуральные нормы потребности для специализированной организации в авиационной технике, специальном транспорте, оборудовании средств связи, навигационном оборудовании и специальных средствах для проведения работ по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному планированию и бюджетному планированию;

разрабатывает алгоритм управления и взаимодействия государственных органов и организаций при реагировании на чрезвычайную ситуацию;

разрабатывает правила установления стоимости и предмета капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга в сфере лесного хозяйства и животного мира, особо охраняемых природных территорий и развития государственной наблюдательной сети для гидрометеорологического мониторинга и мониторинга состояния окружающей среды;

разрабатывает и утверждает полугодовые планы проведения периодических проверок в области охраны, воспроизводства и использования животного мира (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных) за деятельностью местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;

принимает решение о введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, устанавливает места и сроки их пользования на основании биологического обоснования, выданного соответствующими научными организациями;

утверждает проекты корректировки технико-экономических обоснований особо охраняемых природных территорий республиканского значения; Кроме того, ряд функций изложены в новой редакции: осуществляет государственный контроль и надзор за: количественными и качественными изменениями в лесном фонде, его санитарным состоянием;

порядком передачи лесных ресурсов в лесопользование на участках государственного лесного фонда и соблюдением договоров долгосрочного и краткосрочного лесопользования;

выполнением требований пожарной безопасности в лесах, мероприятий по предупреждению лесных пожаров, обеспечению их своевременного обнаружения и ликвидации, а также точностью учета площадей гарей и определением причиненного пожарами ущерба государственному лесному фонду, своевременностью принятых мер по ликвидации последствий лесных пожаров;

выполнением мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней, своевременностью принятых мер по предупреждению их возникновения и распространения, точностью учета и прогнозирования очагов вредителей и болезней леса, ослабления и гибели насаждений от неблагоприятных воздействий природного и антропогенного характера;

отводом лесосек;

соблюдением правил отпуска древесины на корню и рубок леса, иных правил лесопользования на участках государственного лесного фонда;

соблюдением режимов охраны в лесах особо охраняемых природных территорий;

соблюдением лесосеменного районирования, правил заготовки, переработки, хранения и использования лесных семян и контроля за их качеством, ведением питомнического хозяйства на участках государственного лесного фонда;

использованием земель лесного фонда в соответствии с их целевым назначением и охраной этих земель;

соблюдением порядка пользования государственным лесным фондом при строительных работах, добыче полезных ископаемых, прокладке коммуникаций, линий электропередачи, линий связи и выполнении иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием;

формирует в соответствии с правилами отпуска древесины на корню на участках государственного лесного фонда и утверждает ежегодные объемы санитарных и прочих рубок леса на участках государственного лесного фонда, не определенные лесоустроительными материалами, при ликвидации последствий, сложившихся в результате природно-климатических факторов, поражения лесов вредителями и болезнями. Приказ вводится в действие со дня его подписания.

